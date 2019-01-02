Украинские дипломаты осудили CNN за признание Симферополя российским

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Посольство Украины в США призвало американский телеканал CNN "лучше проверять факты" после публикации фотографии Симферополя, который был назван российским.

"Мы надеемся, что наши друзья из CNN будут лучше проверять факты и выбирать контент. Симферополь является украинским городом на Крымском полуострове, который был оккупирован Россией. Не следуйте российскому сценарию", - говорится в сообщении украинской дипмиссии в твиттере.

Дипломаты также обратили внимание CNN, что обнародованное телеканалом фото было сделано фотографом из российского государственного информационного агентства.

Ранее американский телеканал опубликовал подборку фото о том, как в разных странах проходит празднование Нового года, в том числе и фото из Симферополя с подписью "Simferopol, Russia".