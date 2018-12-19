"Роскосмос" заключил контракты на изготовление ракет для отправки грузовика и спутников "Гонец-М"

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Контракт на изготовление ракеты-носителя (РН) "Союз-2-1а" для отправки к международной космической станции грузового корабля "Прогресс МС" заключили госкорпорация "Роскосмос" и ракетно-космический центр "Прогресс".

Согласно данным системы "Спарк-Маркетинг", сумма контракта составляет 1 млрд 332 млн рублей. За эту сумму самарское предприятие построит "Союз-2-1а", на которой должна быть запущен транспортный грузовой корабль "Прогресс МС".

Как сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли, ракета должна быть изготовлена к декабрю 2021 года, а старт состоится в 2022 году.

Также сообщается, что "Роскосмос" и РКЦ "Прогресс" заключили контракт на изготовление ракеты-носителя "Союз-2-1б" для отправки в 2020 году на орбиту трех спутников "Гонец-М".

Согласно данным системы "Спарк-Маркетинг", сумма контракта составляет 1 млрд 352 млн рублей. За эту сумму самарское предприятие построит "Союз-2-1б", на котором должны быть запущены спутники связи "Гонец-М" под номерами 30, 31 и 32.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли, ракета должна быть изготовлена к декабрю 2019 года, а старт состоится в 2020 году.