Аэродром "Бельбек" принял первые боевые самолеты после реконструкции

"Бельбек" построен в 1941 году как военный аэродром, в 1980-х его стали использовать для приема правительственных самолетов.

После присоединения Крыма к России власти Севастополя подписали с министерством обороны РФ договор о совместном использовании аэропорта.

Согласно распоряжению российского правительства, в 2018 году "Бельбек" стал филиалом АО "Международный аэропорт "Симферополь".