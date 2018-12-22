Аэродром "Бельбек" принял первые боевые самолеты после реконструкции

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Два истребителя Су-30М2 совершили в субботу техническую посадку на севастопольском аэродроме "Бельбек", где завершена реконструкция взлетно-посадочной полосы (ВПП), передает корреспондент "Интерфакса".
На одном из истребителей в Крым прибыл командующий объединением ВВС и ПВО Южного военного округа генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.
Как сообщалось, Минобороны в третьей декаде ноября заявило о завершении реконструкции ВПП длиной 3,45 км в "Бельбеке". Взлетно-посадочная полоса стала полосой двойного назначения - для военных и гражданских самолетов, может принимать все типы воздушных судов, включая тяжелые транспортные самолеты.
"Бельбек" построен в 1941 году как военный аэродром, в 1980-х его стали использовать для приема правительственных самолетов.
После присоединения Крыма к России власти Севастополя подписали с министерством обороны РФ договор о совместном использовании аэропорта.
Согласно распоряжению российского правительства, в 2018 году "Бельбек" стал филиалом АО "Международный аэропорт "Симферополь".