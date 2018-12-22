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Аэродром "Бельбек" принял первые боевые самолеты после реконструкции

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Два истребителя Су-30М2 совершили в субботу техническую посадку на севастопольском аэродроме "Бельбек", где завершена реконструкция взлетно-посадочной полосы (ВПП), передает корреспондент "Интерфакса".

На одном из истребителей в Крым прибыл командующий объединением ВВС и ПВО Южного военного округа генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

Как сообщалось, Минобороны в третьей декаде ноября заявило о завершении реконструкции ВПП длиной 3,45 км в "Бельбеке". Взлетно-посадочная полоса стала полосой двойного назначения - для военных и гражданских самолетов, может принимать все типы воздушных судов, включая тяжелые транспортные самолеты.

"Бельбек" построен в 1941 году как военный аэродром, в 1980-х его стали использовать для приема правительственных самолетов.

После присоединения Крыма к России власти Севастополя подписали с министерством обороны РФ договор о совместном использовании аэропорта.

Согласно распоряжению российского правительства, в 2018 году "Бельбек" стал филиалом АО "Международный аэропорт "Симферополь".

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Теги: Крым, Севастополь, Бельбек, Су-30

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