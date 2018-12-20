Более 10 истребителей Су-27 и Су-30 передислоцируют с Кубани в Крым

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Перелет с аэродрома "Крымск" в Краснодарском крае на аэродром "Бельбек" в Республике Крым совершат 22 декабря 2018 года более 10 истребителей Су-27СМ и Су-30М2 к месту постоянной дислокации, сообщает в четверг штаб Черноморского флота (ЧФ).

"После передислокации авиационная техника и личный состав приступят к плановой деятельности в пункте постоянной дислокации", - сказано в сообщении.

"На сегодняшний день на аэродроме (Бельбек - ИФ) завершено строительство объектов первой очереди: новой взлетно-посадочной полосы длиной 3450 метров, рулежных дорожек и мест стоянки самолётов и площадок специального назначения. Это позволяет выполнять плановые полеты и перелеты летательных аппаратов военного назначения круглосуточно в различных погодных условиях", - отмечается в сообщении.

Также на аэродроме продолжается проведение работ по его расширению и строительству всей необходимой инфраструктуры, информирует штаб ЧФ.