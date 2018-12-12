Роскомнадзор предупредил Google о новой проверке и штрафе в 700 тыс. рублей

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Роскомнадзор проведет повторную проверку в отношении Google на предмет исполнения российского законодательства и в случае нарушения подвергнет компанию максимальному штрафу в 700 тысяч рублей, сообщил "Интерфаксу" в среду замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

"Далее мы будем повторно проводить проверку подключения компании Google к ФГИС (Федеральная государственная информационная система, которая содержит перечень запрещенных сайтов). И дальше будет рассматриваться вопрос о вынесении более высокого штрафа согласно КоАП. Мы сейчас прошлись по минимальной границе штрафа, дальше, в случае повторного нарушения, будем идти по максимальной границе - 700 тысяч", - сказал Субботин.

Он отметил, что повторная проверка может состояться до конца этого года.

Ранее Субботин заявил, что в случае игнорирования компанией Google требований о фильтрации поисковой выдачи от запрещенного контента, в закон будут внесены изменения, позволяющие заблокировать поисковик.

Во вторник Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тысяч рублей за отказ фильтровать запрещенный контент. Глава ведомства Александр Жаров сообщил, что сайты из единого реестра запрещенной информации присутствуют в выдаче поисковика.

Закон, обязывающий поисковики подключиться к ФГИС, вступил в силу 26 сентября. Как сообщили ранее "Интерфаксу" в Роскомадзоре, тогда же регулятор направил требования о подключении к ФГИС Google, LLC, "Яндексу", "Спутнику" и Mail.ru. К концу октября все операторы этих поисковых систем, кроме Google, подключились к ФГИС.