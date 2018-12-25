Глава брянских Клинцов вызвался оплатить поездку детей чиновников в Турцию

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Глава города Клинцы Брянской области Олег Шкуратов готов полностью возместить расходы на поездку детей госслужащих в Турцию, организованную благотворительным фондом имени российского посла Андрея Карлова, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Олег Шкуратов выступил с заявлением. Он заявил, что готов полностью возместить расходы на поездку детей государственных служащих в Турцию, которая состоялась весной 2018 года. Глава города Клинцы отметил, что для того, чтобы прекратилась "травля детей в СМИ", готов выплатить все средства, затраченные на их выезд", - говорится в сообщении. Шкуратов сделал соответствующее заявление на совещании в правительстве области с участием губернатора Александра Богомаза.

По словам мэра, сам он также был в составе делегации и принял участие в поездке за собственные средства.

В марте 2018 года 50 детей из города Клинцы Брянской области посетила турецкий город Демре за счет благотворительного фонда имени Карлова. Изначально планировалось, что в Турцию поедут юнармейцы, однако затем отдел образования города Клинцы решил изменить состав участников и отправить также тех, кто добился определенных успехов в учебе, спорте, общественной деятельности. Позднее выяснилось, что среди делегатов оказались дети местных чиновников, в том числе дочь главы города Шкуратова.

Проведенная в апреле прокурорская проверка выявила нарушения в организации поездки детей в Турцию. В частности, по данным районной прокуратуры, информация о поездке не была доведена до жителей города. При этом правовые акты, устанавливающие критерии и порядок отбора несовершеннолетних для поездок за границу, администрацией не принимались, не был соблюден принцип равного доступа граждан к отдыху и оздоровлению.

Губернатор Богомаз пообещал принять меры по участникам этой ситуации.

Благотворительный фонд имени Карлова был основан в ноябре 2017 года по инициативе группы российских и турецких дипломатов, предпринимателей, общественных деятелей, а также друзей погибшего посла. Фонд занимается, в том числе, развитием культурного и научного сотрудничества.

Карлов родился в Москве, но в детстве часто бывал в Клинцах, где жили его бабушка и дедушка, сообщается на сайте города Клинцы. Погиб дипломат 19 декабря 2016 года в Анкаре в результате нападения террориста.