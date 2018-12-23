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Брянский губернатор задумался об увольнении чиновника, чьи дети отдыхают за счет благотворителей

Фонд имени Андрея Карлова организовал поездку в Турцию для детей с тяжелыми заболеваниями, а глава города Клинцы Олег Шкуратов отправил туда своего ребенка и детей других чиновников

Брянский губернатор задумался об увольнении чиновника, чьи дети отдыхают за счет благотворителей
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассмотрит вопрос о целесообразности нахождения в должности главы администрации города Клинцы Олега Шкуратова в связи с поездкой его ребенка в Турцию по линии благотворительного фонда.

"Вот по главе администрации мы примем решение, что так поступать нельзя - свою дочку не нужно бы направлять. Мы сейчас посмотрим его дальнейшее использование в качестве главы (города - ИФ)", - сказал Богомаз радиостанции "Говорит Москва".

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По его словам, в Турцию изначально приглашались 50 человек - активисты молодежных движений и волонтеры. "Да, 10 человек (из этих 50 - ИФ) - это дети чиновников, но чиновников невысокого ранга. Это люди, которые работают в администрации, в сфере защиты населения, работают в отделе образования, простые специалисты, работают в полиции", - добавил он.

"Такое поведение чиновников просто недопустимо, в первую очередь, с моральной точки зрения! Соответствующие выводы сделаны. Заместитель главы администрации Клинцов Людмила Лубская уже не работает в администрации. Все виновные и причастные к этой истории будут наказаны, чтобы подобного впредь не повторилось", - приводит пресс-служба слова Богомаза.

Радиостанция "Говорит Москва" приводит данные прокурорской проверки, которая установила, что информация о поездке не была доведена до жителей города. "Правовые акты, устанавливающие критерии и порядок отбора несовершеннолетних для поездок за границу, администрацией не принимались. По вышеуказанным причинам должным образом не был организован отбор детей для поездки за границу, в связи с чем не был соблюдён принцип равного доступа граждан к отдыху и оздоровлению", - говорится в ответе прокуратуры, на который ссылается радиостанция.​

Поездка была организована фондом имени трагически погибшего посла РФ в Турции Андрея Карлова.

Между тем Шкуратов считает, что никаких нарушений и превышения должностных полномочий в его действиях нет. "Мы не видим никакой пошлости в том, что поехали те или иные дети. Семь тысяч детей в городе. Из них поехало 50. Мое мнение, никаких злоупотреблений полномочиями не было", - подчеркнул он.

Ранее в "Единой России" потребовали разобраться с поездкой детей чиновников из Брянской области в турецкий город Демре за счет благотворительного фонда имени Карлова.

Изначально планировалось, что в Турцию поедут дети с ограниченными возможностями по здоровью, однако затем отдел образования города Клинцы решил изменить состав участников и отправить тех, "кто добился определенных успехов в учебе, спорте, общественной деятельности". "По странному стечению обстоятельств среди победителей оказались дети чиновников", - отметили в "Единой России".

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Теги: Брянская область

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