В Кремле отметили попытки исправить ситуацию в связи с отдыхом детей чиновников в Турции

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле фиксируют попытки по исправлению ситуации, связанной с отдыхом детей чиновников Брянской области в Турции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы также из СМИ узнали об этой ситуации. Мы видим, что реакция весьма критическая. Но мы видим также, что определенная дискуссия существует и определенные действия на то, чтобы выправить эту ситуацию", - сказал Песков на брифинге во вторник.

Ранее в "Единой России" потребовали разобраться с поездкой детей чиновников из Брянской области в турецкий город Демре за счет благотворительного фонда имени трагически погибшего посла РФ в Турции Андрея Карлова.

Изначально планировалось, что в Турцию поедут дети с ограниченными возможностями по здоровью, однако затем отдел образования города Клинцы решил изменить состав участников и отправить тех, "кто добился определенных успехов в учебе, спорте, общественной деятельности". "По странному стечению обстоятельств среди победителей оказались дети чиновников", - отметили в "Единой России".

Между тем губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил радиостанции "Говорит Москва", что он рассмотрит вопрос о целесообразности нахождения в должности главы администрации города Клинцы Олега Шкуратова в связи с поездкой его ребенка в Турцию по линии благотворительного фонда.