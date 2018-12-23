ЕР потребовала заняться отдыхом детей брянских чиновников за счет благотворителей

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В "Единой России" потребовали разобраться с поездкой детей чиновников из Брянской области в Турцию за счет благотворительного фонда.

Как отметили в пресс-службе партии, группа детей из города Клинцы Брянской области в марте 2018 года посетила турецкий город Демре за счет благотворительного фонда имени посла России в Турции Андрея Карлова.

Изначально планировалось, что в Турцию поедут дети с ограниченными возможностями по здоровью, однако затем отдел образования города Клинцы решил изменить состав участников и отправить тех, "кто добился определенных успехов в учебе, спорте, общественной деятельности". "По странному стечению обстоятельств среди победителей оказались дети чиновников", - отметили в "Единой России".

"В "Единой России" считают, что во власти не должно быть места людям, которые используют служебное положение в собственных интересах, и требуют реакции губернатора на произошедшее", - цитирует пресс-служба партии в воскресенье первого заместителя секретаря Генерального совета "Единой России", депутата Госдумы Ольгу Баталину.

По ее словам, "чиновники в Клинцах Брянской области потрясают не только своим абсолютно аморальным, недопустимым поступком, но и запредельной степенью цинизма и хамства, убежденностью в своей правоте".

Как подчеркнула представитель руководства партии, "неприятно и стыдно, что до сих пор во власти работают люди, способные обирать малоимущих, больных детей, сирот". Тех, кому надо помогать всем миром, кому сложнее, чем многим из нас, добавила Баталина.

Она отметила, что именно такие резонансные истории формируют отношение к власти в целом, к команде Брянской области, в которой работает много отзывчивых, порядочных людей, "которых эта история, уверена, задела так же, как и меня".

"Таким людям, использующим служебное положение в собственных интересах, не место во власти, они профессионально не пригодны. Рассчитываю, что Александр Васильевич Богомаз (губернатор) сделает правильные выводы из произошедшего", - заключила она.