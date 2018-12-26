Решение об участии Путина в Давосском форуме пока не принято

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока нет решения о посещении лидером России Владимиром Путиным Всемирного экономического форума в Давосе в следующем году.

"Действительно есть давнее постоянно возобновляемое приглашение Путину приехать в Давос. Пока решение не принималось; график у президента, вы видите, в связи с международной обстановкой достаточно плотный, насыщенный. Эта тема находится на рассмотрении", - сказал Песков журналистам в среду.

Отвечая на вопрос, можно ли сказать, что в Кремле не исключают визита Путина в Давос, он отметил: "Нет, сейчас мы не исключаем ничего. Но решений никаких нет".

Песков также добавил, что в Кремле приветствуют изменения "климата" в Давосе. "Мы действительно приветствуем изменения этого климата в Давосе", - сказал пресс-секретарь президента.

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