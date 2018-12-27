Минтруд опроверг сообщения о массовых увольнениях россиян в ближайшие месяцы

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-служба Минтруда опровергла информацию о массовых увольнениях россиян в ближайшие несколько месяцев.

"Утверждения СМИ о том, что прогнозируются "массовые увольнения", не соответствуют действительности", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

Газета "Известия" со ссылкой на аналитическую записку Минтруда ранее сообщила, что около 230 тыс. жителей России могут лишиться работы в течение трех ближайших месяцев.

Больше всего граждан под риском увольнения - 30,5 тыс. - в финансовой и банковской сферах, указано в документе, с которым ознакомилось издание. В транспортной сфере потерять работу могут 27,7 тыс. сотрудников. В сфере производства электрооборудования вычислительной и измерительной техники под сокращение могут попасть 16,6 тыс. человек, отмечается в статье.

Также высоки риски увольнений в сферах добычи энергетических ископаемых, производства и передачи электроэнергии и другого топлива (14,4 тыс. сотрудников), производства машин и оборудования (11,7 тыс.), автомобилестроения (8,2 тыс.), производства стройматериалов (6,2 тыс.), сообщает издание.

С учетом других отраслей, где сокращения будут не столь значительны, суммарно потерять работу могут 230,8 тыс. россиян, спрогнозировал Минтруд. Большинство из них живут в Москве и Санкт-Петербурге, пишут "Известия".

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