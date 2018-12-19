В России

Четверть российских работодателей начнет новый год с увольнений

Расширять штат собираются лишь 18% компаний

Четверть российских работодателей начнет новый год с увольнений
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Каждый четвертый работодатель в России собирается начать новый год с сокращения штата, пишет в среду "Российская газета" со ссылкой на результаты исследования, проведенного порталом Rabota.ru.

О грядущих увольнениях заявили 23% принявших участие в опросе работодателей, особенно много таких планов в сфере медиа и маркетинга. Меньше других настроены на сокращение штата в компаниях, оказывающих услуги для бизнеса, - они скорее расположены набирать новых сотрудников. О расширении штата думают также в IT-компаниях; всего нанимать новых работников настроены 18% респондентов.

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Каждый третий работодатель (33%) в новом году собирается обучать своих сотрудников - в основном в сфере IT и финансов. Меньше всего повышением квалификации своих работников намерены заниматься представители строительной отрасли.

25% опрошенных собрались ввести новую систему премирования работников и пересмотреть ключевые показатели эффективности; 12% хотят ввести для своих сотрудников нематериальные бонусы.

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