Склады "Красного и белого" по всей стране не откроют до завершения проверок

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Все склады алкогольного ритейлера "Красное и белое" останутся закрытыми до завершения проверки спецслужб, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.

"Пока идет проверка, все склады сети в стране не будут работать", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник "Интерфакса" сообщал, что правоохранительные органы со среды проводят проверки на складах сети "Красное и белое" по подозрению в уклонении от уплаты налогов и наличии контрафактной продукции.

Между тем, как заявили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе компании, силовики не выявили фактов реализации контрафактного алкоголя в сети "Красное и Белое".

"Обыски на складах и в офисе завершены. По итогам данных мероприятий в офисе и на всех складах была изъята документация на товар, произведен осмотр зданий и помещений, по итогам чего факт хранения и реализации контрафактной алкогольной продукции установлен не был", - сказали в пресс-службе.

По ее данным, магазины, склады и офисы работают в четверг в штатном режиме.

В правоохранительных органах эту информацию комментировать отказались.

В пресс-службе компании также заявили, что сеть "Красное и Белое" не имеет задолженности перед бюджетом и что ритейлер не получал официальной информации о возбуждении против него уголовного дела.

"Руководству компании ничего не известно о возбуждении уголовного дела, обвинения никому не предъявляли. У компании нет задолженности перед бюджетом, о каких-либо претензиях со стороны налоговой нам не известно", - сказал собеседник агентства.

По данным СМИ, возбуждено уголовное дело по факту ухода компании от налогов.

"Красное & Белое" - российская сеть магазинов по продаже алкогольных и безалкогольных напитков, продуктов. Первый магазин был открыт в 2006 году. Головной офис компании находится в Челябинске, представительства есть более чем в 50 регионах. Владелец сети Сергей Студенников занимает 115-е место в списке богатейших людей России по версии Forbes. В 2018 году журнал оценил его состояние в $950 млн. В октябре Bloomberg включил Студенникова в список долларовых миллиардеров.