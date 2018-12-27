Экс-министр обороны Иванов увидел в "Авангардах" не бряцание оружием, а экономию денег

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Новейший российский ракетный комплекс "Авангард" позволит сэкономить бюджетные средства за счет большей эффективности по сравнению со старыми боеголовками, заявил экс-министр обороны РФ, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Это наоборот - экономия средств, а не бряцание оружием", - заявил Иванов, говоря об "Авангарде" в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

"С точки зрения того, что мы "бряцаем оружием" - мы отнюдь им не бряцаем, а просто на много десятилетий вперед, как вчера сказал президент, обеспечиваем свою безопасность меньшими средствами. Потому что теперь нам классических боеголовок, я имею в виду старых, скажем так, по сравнению с "Авангардом", столько не нужно, потому что "Авангард" гораздо эффективнее", - сказал он.

"Ни в какую гонку вооружений мы втягиваться не собираемся - ни сейчас, ни в будущем", - подчеркнул Иванов.

Пуск ракеты с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком был осуществлен в среду из позиционного района Домбаровский. Условная цель поражена на полигоне Кура в Камчатском крае.