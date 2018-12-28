Родные умершей на Камчатке пенсионерки отсудили у скорой компенсацию за врачебную ошибку

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Суд Петропавловска-Камчатского постановил взыскать компенсацию с городской станции скорой медицинской помощи в пользу родственников пенсионерки, умершей из-за несвоевременного лечения, сообщает пресс-служба Камчатского краевого суда.

"Суд удовлетворил требования родственников о компенсации морального вреда и взыскал в пользу детей умершей по 700 тыс. руб. каждому", - говорится в сообщении.

Количество детей пресс-служба не уточняет.

Трагедия случилась в декабре 2016 года. Врач скорой, приехавший по вызову к пожилой женщине, оказал пациентке помощь и рекомендовал ей лечение у участкового терапевта. Позже в тот день к больной пришел и участковый врач, который вызвал скорую помощь для срочной госпитализации пенсионерки в краевую больницу. Там спустя две недели женщина умерла.

Петропавловск-Камчатский городской признал, что смерть женщины можно было предотвратить, своевременно начав специализированную медицинскую помощь.

Городская станция скорой помощи обжаловала это решение в Камчатский краевой суд, но там решение городских коллег оставили без изменения.