Семья отсудила 530 тысяч рублей у больницы в Татарстане за смерть ребенка

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Альметьевский городской суд в Татарстане взыскал 530 тысяч рублей с Альметьевской детской городской больницы с перинатальным центром в пользу родителей умершей девочки, сообщает представитель пострадавшей стороны, юрист Андрей Сучков, сотрудничающий с правозащитной организацией "Зона права".

"220 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда плюс 110 тысяч рублей за нарушение прав как потребителя медуслуг присуждены маме младенца, 200 тысяч рублей - отцу", - уточняется в сообщении правозащитников.

В июне 2013 года женщина родила дочь в Альметьевской детской городской больнице с перинатальным центром. Через три дня ребенок скончался от двухсторонней тотальной пневмонии с тяжелыми осложнениями.

Эксперты страховой компании выявили многочисленные нарушения при оказании медицинской помощи пациентке. Следствие предъявило обвинение неонатологу, которую позднее суд оправдал. При этом мама умершей девочки не имела претензий к медику и считала, что в ее смерти виновны другие врачи.

Тем не менее, судебно-медицинская экспертиза, проведенная в рамках уголовного судопроизводства, установила, что "запоздалое оперативное родоразрешение явилось причиной рождения ребенка в состоянии, потребовавшем проведения реанимационных мероприятий, и способствовало фатальному исходу".

В исковом заявлении родители умершей девочки просили суд взыскать с медицинского учреждения 2,5 млн рублей в счет компенсации морального вреда.