Ученые предложили запретить отлов в РФ китообразных для океанариумов

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Коалиция экологических общественных объединений предлагает запретить в РФ ловить китов и дельфинов для перепродажи в океанариумы, сообщает региональная общественная организация "Экологическая вахта Сахалина".

В коалицию входят семь общественных и научных организаций России. Экологи предлагают запретить вылов морских млекопитающих в учебных и культурно-просветительских целях, так как, по их мнению, "под прикрытием именно этих целей стремительно растет коммерческое использование китообразных".

"Под видом образования, культуры и просвещения животных массово вылавливают из естественной среды обитания для продажи в развлекательные заведения", - говорится в обращении коалиции, текст которого приводит "Эковахта Сахалина".

Российское законодательство относит китообразных к водным биоресурсам, но запрещает любой их вылов в рамках промышленного, прибрежного, спортивно-любительского рыболовства, а также рыболовства в целях аквакультуры. Вместе с тем, вылов китообразных в РФ разрешен для науки и ведения традиционного образа жизни коренных народов, а также в учебных и культурно-просветительских целях.

По мнению экологов, необходимо "прекратить позорную практику отлова китообразных для индустрии развлечений, в настоящее время запрещенную во всех странах мира, кроме России и Японии".

По данным авторов обращения, в 2018 году "культурно-просветительский" бизнес на китах в России пережил настоящий бум. В Охотском море только по официальным данным было выловлено 12 косаток и 90 белух для продажи в дельфинарии и океанариумы - больше, чем когда-либо. Спрос, по мнению зоозащитников, стимулирует индустрия развлечений в Китае.

Выловленные в 2018 году косатки и белухи содержатся в центре передержки в бухте Средняя Приморского края (недалеко от города Находка).

После вмешательства общественности, активных действий Генеральной прокуратуры и Следственного комитета России вскрылось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Размещенную ранее зоозащитниками в интернете петицию с требованием об освобождении косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье уже подписали 328 тыс. человек. Тем не менее, животные до сих пор остаются в вольерах.