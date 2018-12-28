Кожемяко пообещал не оставить без внимания "арестованных" в Приморье косаток

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Приморские власти будут готовы подключиться к решению о дальнейшей судьбе белух и косаток, содержащихся в вольерах в бухте Средняя под Находкой, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

"Там 87 белух, 11 косаток, 6 моржей. Мы сделали запрос на предмет выпуска в живую среду. Пока учёные предварительно говорят, что есть опасения в отношении тех морских животных, которые в возрасте одного года. Вопрос в том, смогут ли они без вольерного содержания вернуться в свою привычную среду без навыков охоты", - заявил Кожемяко на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Когда наука даст квалифицированный ответ, тогда мы будем предпринимать какие-то действия, подключаться. Выращенный в неволе зверь и выпущенный на волю вряд ли способен получить добычу. Все меры, которые могут быть приняты, должны учитывать состояние этих животных, особенности выживания и адаптации к живой среде", - сказал губернатор.

При этом он отметил, что на данный момент выяснение обстоятельств содержания морских животных находятся в компетенции следственных органов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял журналистам, что Кремлю известно о ситуации с косатками и белухами, которые в этом году незаконно были отловлены в Охотском море. Он назвал эту ситуацию "вопиющей" и подчеркнул, что защитники животных бьют тревогу, а эти животные уже достаточно давно находятся в арестованном состоянии.

Песков также выражал сожаление, что законодательно подобный вылов никак не запрещен, и сообщил, что в Кремле рассчитывают на содействие губернатора края в решении этой проблемы.