Эксперты оценили состояние косаток и белух в "китовой тюрьме" в Приморье

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Проведенный ветеринарами осмотр косаток и белух, которые содержатся в вольерах в бухте Средняя в Приморье, не выявил у животных никаких заболеваний, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по краю.

"По мнению специалистов, все млекопитающие здоровы, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Бухта, в которой находятся вольеры с млекопитающими, зимой не замерзает", - говорится в пресс-релизе.

В вольерах бухты Средней незаконно содержатся десятки детенышей косаток и белух, которых, по данным зоозащитников, привезли перед продажей в иностранные океанариумы и зоопарки. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная добыча водных биологических ресурсов". В рамках расследования морские млекопитающие находятся под арестом. Ученые утверждают, что детеныши могут не пережить зиму, находясь без движения в тесных вольерах так называемой "китовой тюрьмы".

В пресс-службе СУ СКР отметили, все 87 белух и 11 касаток переданы на ответственное хранение собственникам, которые содержат их и обеспечивают питанием.

Осмотр животных в рамках расследуемого уголовного дела проводили специализирующиеся на работе с млекопитающими биологи ДВО РАН, Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра (ТИНРО) и ветеринары.

"С целью установления биологического возраста косаток и белух назначены судебные экспертизы, перед экспертами также поставлен вопрос о возможности выпустить выловленных белух и косаток в естественную среду", - говорится в сообщении.

Помимо этого, для решения вопроса о их дальнейшей судьбе направлены запросы в Росрыболовство и Росприроднадзор.

Военные готовы помочь

Накануне сообщалось, что командование Тихоокеанского флота (ТОФ) готово помочь зоозащитникам в транспортировке животных к месту возвращения в дикую природу.

"Обращение от экологов поступило, командование флота его положительно рассмотрело, готовы помогать. Взаимодействие налажено, оговариваются сроки и место, куда будут выпускать животных.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю известно о ситуации с косатками и белухами, которые были выловлены для последующей перепродажи в океанариумы, в том числе в Китай. По словам Пескова, Кремль намерен обратиться к губернатору Приморья Олегу Кожемяко с просьбой заняться этой проблемой.

Зоозащитники призывают правоохранительные органы - "не дожидаться гибели животных, прислушаться к ясной позиции Кремля и незамедлительно начать процесс реабилитации китов и выпуска их на волю".