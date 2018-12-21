Прокуратура проверит жалобы на исчезновение трех детенышей белух из приморской "китовой тюрьмы"

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Владивостокская природоохранная прокуратура проводит проверку по обращениям об исчезновении трех детенышей белух из так называемой "китовой тюрьмы" в бухте Средняя Приморского края.

"Во владивостокскую межрайонную природоохранную прокуратуру поступили обращения граждан об исчезновении трех белух из вольеров бухты Средняя, по ним проводятся проверки", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

Ранее в пятницу СКР сообщил о том, что в вольерах бухты Средней в Приморье находится 87 белух (до этого ведомство сообщало о 90 животных). Информированный источник отметил, что, по данным правоохранителей, животные уплыли. При этом в региональной общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" сомневаются, что животные могли сбежать, так как они очень маленькие, слабые и должны питаться молоком матери. Экологи уверены, что белушата погибли.

В конце октября "Гринпис России" и общественная организация "Экологическая вахта Сахалина" заявили, что в вольерах бухты Средней на юге Приморского края незаконно содержатся детеныши 11 косаток и 90 белух. В Приморье, по данным зоозащитников, их привезли перед продажей в иностранные океанариумы и зоопарки. СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов).

В рамках расследования морские млекопитающие находятся под арестом. Ученые утверждают, что детеныши косаток и белух могут не пережить зиму, находясь без движения в тесных вольерах так называемой "китовой тюрьмы". Реабилитационный центр для морских млекопитающих "Тюлень" заявил, что готов взять на себя работу по выхаживанию детенышей и возвращению их в океан.

Во Владивостоке и Южно-Сахалинске прошли митинги, общественность требует освободить морских млекопитающих и передать их экологам для реабилитации. Онлайн-петицию с этим требованием уже подписали более 100 тыс. человек из пяти стран мира.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду заявил СМИ, что Кремлю известно о ситуации с косатками и белухами, которые были незаконно отловлены в этом году в Охотском море. Он назвал эту ситуацию "вопиющей" и подчеркнул, что защитники животных давно бьют тревогу, а эти животные уже достаточно давно находятся в арестованном состоянии. Пресс-секретарь выразил сожаление, что законодательно подобный вылов никак не запрещен. Кремль попросит вновь избранного губернатора Приморского края Олега Кожемяко решить эту проблему.

Губернатор Приморья пока не прокомментировал, когда и каким образом будет исполнено поручение Кремля.