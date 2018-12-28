Против и.о. начальника женской колонии в Мордовии возбудили дело за рабский труд осужденных

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности начальника исправительной колонии №14 в Мордовии подозревается в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СКР по региону в пятницу.

По версии следствия, подозреваемый "незаконно организовал привлечение осужденных, содержащихся в исправительном учреждении, без их добровольного согласия к выполнению сверхурочных работ на швейном производстве, в том числе в ночное время, чем существенно нарушил их права и законные интересы, а также законные интересы общества и государства".

Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки ФСИН России и оперативно-розыскной деятельности УФСИН по региону, отмечает пресс-служба.

Следователями изъята необходимая документация, допрашиваются осужденные, выполняющие работы на швейном производстве, а также сотрудники исправительного учреждения.

Осведомленный источник уточнил агентству "Интерфакс", что дело возбуждено в отношении Юрия Куприянова, занимавшего на тот момент должность заместителя начальника ИК-14 и исполнявшего обязанности начальника колонии.

Ранее на текущей неделе замдиректора ФСИН Валерий Максименко сообщал "Интерфаксу", что руководство ИК-14 в Мордовии отстранено от обязанностей после внезапной проверки, подтвердившей показания бывшей заключенной об изнурительном труде в учреждении.

"По итогам проверки центральным аппаратом ФСИН начальник ИК-14 Юрий Куприянов и несколько его подчиненных отстранены от исполнения обязанностей. Все собранные материалы переданы в следственные органы", - сказал Максименко.

По данным ФСИН, женщин заставляли работать с 7:00 до 1:00 - обшивать лично начальника колонии, его детей, а также его знакомых коммерсантов, которых он приводил в учреждение.

"При этом женщинам угрожали, что за малейший брак их посадят в карцер, лишат еды", - сказал замглавы ФСИН.

Максименко напомнил, что информация о рабском труде в этой колонии поступала и раньше - от осужденной участницы группы Pussy Riot Надежы Толоконниковой, однако проводимыми проверками видеоархива факты не находили подтверждения.

Он подчеркнул тогда, что в связи с инцидентом "будет наказана вся вертикаль, вплоть до начальника регионального управления ФСИН".