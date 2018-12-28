Что произошло за день: пятница, 28 декабря

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Прошли обыски у людей из ближайшего окружения "крабового короля" Олега Кана, о котором вышел сюжет на федеральном канале "Россия-24". В материале говорилось, что нелегальный бизнес по незаконному вылову в Охотском море камчатского краба и реализации его в Южной Корее и Японии был организован, в частности, Каном.

- ФСБ отчиталась о завершении строительства заграждения на границе Крыма и Украины. Постройка состоит из нескольких типов заграждений протяженностью более 60 километров; на них разместилось несколько сотен датчиков, установлены системы телевизионного видеонаблюдения и тепловизоры.

- Полиция задержала 30 дворников-мигрантов в Москве в рамках проверки на экстремистскую деятельность, об этом "Интерфаксу" сообщил информированный источник. Власти столицы уточнили, что некоторые сотрудники ГБУ "Жилищник Нагорного района" пришли в управу в связи с ложной информацией о снижении зарплаты.

- Посольство России в Финляндии подтвердило задержание российской гражданки по запросу США. По данным дипломатов, Хельсинки затребовали доказательства обоснованности обвинений у американской стороны и финские власти решат, депортировать ли российскую гражданку в США или выпустить на свободу.

- В отношении и.о. начальника женской колонии в Мордовии возбудили дело за рабский труд осужденных. По версии следствия, он заставлял женщин работать на швейном производстве.

- Москвичам не разрешат запускать фейерверки на Красной площади в новогоднюю ночь. В центре столицы будет действовать особый режим досмотра посетителей, пронос алкоголя и фейерверков запретят.