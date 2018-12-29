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Склады сети "Красное и Белое" утром временно не работали

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Работа складов сети "Красное и Белое" в субботу была приостановлена из-за технического сбоя в базе госреестров лицензий, сообщили агентству "Интерфакс " в пресс-службе компании.

"На утро 29 декабря произошел технический сбой в базе государственных реестров лицензий, в связи с чем временно в компании по одной лицензии из четырех на складах в Казани, Самаре и Московской области частично была приостановлена деятельность", - сказал собеседник агентства.

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По его словам, к 12:20 мск технический сбой был устранен, и склады начали работу в полном объеме по отгрузке и приемке товара. Магазины и офис работают, добавили в пресс-службе.

По данным челябинских СМИ, Росалкогольрегулирование отозвало лицензии на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции у трех складов сети "Красное и Белое", расположенных в Татарстане, Московской и Саратовской областях.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием ведомства.

26 декабря сотрудники правоохранительных органов проводили следственные действия на складах сети алкогольных магазинов "Красное и Белое" в Москве и ряде других регионов. Правоохранительные органы подозревали компанию в торговле контрафактом и неуплате налогов.

Позднее в пресс-службе компании агентству заявляли, что обыски на складах и в офисе завершены. По итогам данных мероприятий были изъяты документы на товар, произведен осмотр зданий и помещений. Магазины, склады и офисы после обысков стали работать в штатном режиме.

"Красное & Белое" - российская сеть магазинов по продаже алкогольных и безалкогольных напитков, продуктов. Первый магазин был открыт в 2006 году. Головной офис компании находится в Челябинске, представительства есть более чем в 50 регионах. Владелец сети Сергей Студенников занимает 115-е место в списке богатейших людей России по версии Forbes. В 2018 году журнал оценил его состояние в $950 млн. В октябре Bloomberg включил С.Студенникова в список долларовых миллиардеров.

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Теги: Красное и Белое

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