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Автомобиль сбил шестерых пешеходов в центре Санкт-Петербурга

Перед этим он столкнулся с другим авто; трое человек, в том числе ребенок, получили тяжелые травмы

Автомобиль сбил шестерых пешеходов в центре Санкт-Петербурга
Архивное фото
Фото: Интерпресс/ТАСС, Роман Пименов

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Автомобиль сбил шестерых пешеходов после столкновения с другой машиной на Невском проспекте Санкт-Петербурга, трое пострадавших получили тяжелые травмы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального УГИБДД в воскресенье.

"По предварительной информации, в 17:25 в Центральном районе на пересечении набережной реки Фонтанки с Невским проспектом произошло столкновение автомобилей "Мерседес" и "Субару Форестер" с последующим наездом "Мерседеса" на шестерых пешеходов", - сказал собеседник.

Трое пешеходов, в том числе ребенок на вид 11-13 лет, получили тяжелые травмы.

Личности пострадавших устанавливаются, добавили в управлении.

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Теги: Санкт-Петербург

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