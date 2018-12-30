Автомобиль сбил шестерых пешеходов в центре Санкт-Петербурга

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Автомобиль сбил шестерых пешеходов после столкновения с другой машиной на Невском проспекте Санкт-Петербурга, трое пострадавших получили тяжелые травмы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального УГИБДД в воскресенье.

"По предварительной информации, в 17:25 в Центральном районе на пересечении набережной реки Фонтанки с Невским проспектом произошло столкновение автомобилей "Мерседес" и "Субару Форестер" с последующим наездом "Мерседеса" на шестерых пешеходов", - сказал собеседник.

Трое пешеходов, в том числе ребенок на вид 11-13 лет, получили тяжелые травмы.

Личности пострадавших устанавливаются, добавили в управлении.