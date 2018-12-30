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Двое россиян госпитализированы на Филиппинах после ДТП

Есть обновление от 18:54

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Россияне пострадали на острове Бохол в результате столкновения их мотобайка с автомобилем, они экстренно госпитализированы, сообщает посольство РФ на Филиппинах в воскресенье.

"28 декабря на острове Бохол в результате столкновения мотобайка с местным транспортным средством "джипни" произошло ДТП с участием двух граждан России Попова и Гусевой. В результате происшествия оба российских гражданина экстренно госпитализированы", - говорится в сообщении диппредставительства в соцсетях.

Как отмечается, посольство России на Филиппинах оказывает всю необходимая помощь, пострадавшие переведены из государственной больницы в частный госпиталь, их состояние удовлетворительное. Расходы на медицинское обслуживание россиян возьмет на себя местная компания-перевозчик.

Посольство напоминает туристам о необходимость оформления страховки при планировании путешествий за рубежом.

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Теги: Филиппины

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