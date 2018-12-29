Пассажиры, прилетевшие из "Шереметьево" в Симферополь, остались без багажа

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Часть пассажиров, прилетевших рейсом "Аэрофлота" SU 1624 из московского аэропорта "Шереметьево" в Симферополь в субботу, остались без багажа, сообщил "Интерфаксу" один из пассажиров.

"Я летел "Аэрофлотом", только на моем рейсе где-то человек 15 не получили багаж", - сказал собеседник агентства.

Рейс SU 1624 выполняется узкофюзеляжным самолетом A320 вместимостью до 180 пассажиров. По данным собеседника, лайнер, которым он летел, был практически заполнен.

"Как мне сказали сотрудники симферопольского аэропорта, в терминале B "Шереметьево" "очень умная" система сортировки: часть багажа она просто скидывает с конвейера, и он остается в Москве. По их данным, в Симферополь за двое суток не прилетели около 150 единиц багажа. Сейчас доставляют отдельный багаж за 27 и 28 декабря", - добавил он.

Комментарием пресс-службы "Шереметьево" "Интерфакс" пока не располагает.