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Первый участок федеральной трассы "Таврида" в Крыму откроют в субботу для автомобилей

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Движение транспорта начнется в субботу, 29 декабря, по дороге из Симферополя в Белогорск, протяженностью 27,5 км.

Это один из участков первой очереди строящейся в Крыму федеральной трассы "Таврида", еще более 160 км шоссе откроют до конца нынешнего года, сообщила компания-подрядчик стройки.

"29 декабря после осмотра главой Крыма Сергеем Аксеновым участка "Симферополь - Белогорск" по нему будет открыто движение для легкового и грузового транспорта", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь крымского строительного управления АО "ВАД" Григорий Назаров.

Трасса идет через Белогорск в сторону Крымского моста, который соединяет полуостров Крым с материковой частью России.

До конца 2018 года рабочее движение легкового и грузового транспорта поэтапно откроется по первой очереди "Тавриды" - от Симферополя до Керчи на востоке Крыма. "К Новому году будут открыты 190 км трассы "Таврида" от Керчи до Симферополя. Движение запускается по двум полосам дороги, по одной - в каждом направлении. До окончания строительства вводятся некоторые ограничения, в том числе по скорости: она не должна превышать 60 км/час", - отметил Назаров.

Как сообщалось, четырехполосная магистраль "Таврида" пройдет от Крымского моста в Керчи до Севастополя. Стоимость семи участков проекта общей длиной 250,7 км оценивается в 149,3 млрд рублей. Они должны быть сданы в четырехполосном исполнении в декабре 2020 года.

АО "ВАД", созданное в 1994 году в Санкт-Петербурге и в январе 2017 года перерегистрированное в Вологде, выбрано единственным исполнителем работ по строительству трассы.

Правительство России в сентябре 2018 года увеличило финансирование строительства "Тавриды" почти на 11,36 млрд рублей. На эти средства планируется спроектировать и возвести восьмой участок трассы протяженностью 6,2 км. Он позволит увеличить пропускную способность автодорожной сети в Севастополе при выезде на магистраль.

Кабмин РФ во второй половине декабря распорядился, что восьмой участок трассы также будет строить компания "ВАД". По прогнозам Минэкономразвития России, он будет введен в 2021 году.

"Таврида" строится за счет средств федеральной целевой программы развития республики Крым и Севастополя, рассчитанной до 2022 года.

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Теги: Россия, Крым

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