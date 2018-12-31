Прокуратура начала проверку по факту взрыва бытового газа в Магнитогорске

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Прокуратура Челябинской области начала проверку по факту взрыва бытового газа в Магнитогорске, в результате которого обрушился подъезд жилого дома и погибли люди, сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка законности обслуживания газовой службой внутридомового газового оборудования, своевременности и периодичности его обследований", - говорится в сообщении прокуратуры.

На данный момент устанавливается причина взрыва, проводится разбор плит-перекрытий и строительных элементов.

В Магнитогорске в 6 утра по местному времени обрушился один из подъездов жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164. По предварительным данным, погибли три человека. В качестве основной версии причин ЧП рассматривается взрыв бытового газа.

По поручению президента РФ Владимира Путина в Магнитогорск вылетает министр здравоохранения России Вероника Скворцова и глава МЧС Евгений Зиничев. Также в Магнитогорск командированы сотрудники Следственного комитета для помощи в расследовании, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Психологи МЧС РФ готовы круглосуточно оказывать помощь по телефону федеральной "горячей линии" 8-800-775-17-17 в связи с ЧП в Магнитогорске, по этому же номеру можно получить информационную помощь.