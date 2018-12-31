Основной версией обрушения подъезда в Магнитогорске назвали взрыв бытового газа

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - В Магнитогорск командированы сотрудники Следственного комитета для помощи в расследовании обстоятельств взрыва в подъезде дома, возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"По данному факту возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - сказала Петренко в понедельник "Интерфаксу".

По ее словам, следствие рассматривает все возможные версии произошедшего, в настоящее время приоритетной из них является взрыв бытового газа, количество пострадавших уточняется.

"Председатель СК Александр Бастрыкин поручил принять к производству уголовное дело ГСУ СК России и направил на место происшествия следователей-криминалистов центрального аппарата", - сказала Петренко.

Она добавила, что следователями регионального управления СК при участии следователей-криминалистов "проводится осмотр места происшествия, осуществляются допросы возможных свидетелей и очевидцев".

В 6:00 местного времени понедельника в Магнитогорске произошло обрушение одного из подъездов жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164. По предварительным данным, погибли два человека.

Открыт телефон "горячей линии" по ситуации в Магнитогорске - 8 (351) 239-99-99.