По поручению Путина в Магнитогорск вылетит министр здравоохранения

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - По поручению Владимира Путина в Магнитогорск вылетает министр здравоохранения Вероника Скворцова, сообщила в понедельник пресс-служба президента РФ. Президент поручил главе минздрава предпринять все возможные меры для оказания помощи пострадавшим и родственникам погибших при ЧП в Магнитогорске.

Ранее сообщалось, что по поручению Путина в Магнитогорск вылетает глава МЧС Евгений Зиничев.

В 6:00 местного времени понедельника в Магнитогорске произошло обрушение одного из подъездов жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164. По предварительным данным, погибли два человека. Возбуждено уголовное дело.

Открыт телефон "горячей линии" по ситуации в Магнитогорске - 8 (351) 239-99-99.