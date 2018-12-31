Губернатор сообщил о возможном увеличении выплат пострадавшим в Магнитогорске

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Объем помощи пострадавшим в результате взрыва в жилом доме в Магнитогорске может быть увеличен, сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

"Традиционная у нас выплата по погибшим - 100 тысяч рублей, пострадавшим - 50 тысяч рублей. Мы будем смотреть, анализировать, вероятнее всего, будем поднимать эту сумму", - заявил Дубровский на совещании, которое провел президент РФ Владимир Путин в подвижном штабе МЧС в Магнитогорске.

Он отметил, что местные власти помогут пострадавшим решить вопрос с жильем. "Всем, кто потерял жилье: мы понимаем, как это сделать", - подчеркнул губернатор и сообщил, что город располагает необходимым резервным фондом для размещения пострадавших.

"Вам нужна какая-то поддержка сейчас?" - поинтересовался Путин у Дубровского. Глава региона заверил, что работа полностью организована, все вопросы решаются, необходимая поддержка поступает.

В Магнитогорске в понедельник утром произошло обрушение одного из подъездов панельного 10-этажного жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, 164. По последним данным, четыре человека погибли. Под завалами, по данным МЧС, может находиться до 40 человек.