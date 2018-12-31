Путин прибыл в Магнитогорск, где обрушился подъезд многоэтажки

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прибыл в Магнитогорск, где в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда многоэтажного дома.

Глава государства в понедельник экстренно вылетел в Челябинскую область. Предполагается, что Путин встретится в Магнитогорске с пострадавшими и руководством региона.

В Магнитогорске в понедельник утром в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного 10-этажного 12-подъездного жилого дома 1973 год постройки по адресу проспект Карла Маркса, 164. Эвакуировано 16 человек. Семь человек извлечены из-под завалов, четверо погибли. Неизвестной остается судьба 35 человек.