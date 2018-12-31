Под завалами обрушившегося подъезда в Магнитогорске могли оказаться до 40 человек

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Под завалами рухнувшего подъезда в жилом доме в Магнитогорске могут находиться от 36 до 40 человек, сообщил глава МЧС России Евгений Зиничев.

"Предположительно, под завалами находятся от 36 до 40 человек", - сказал он на совещании с президентом Владимиром Путиным в оперативном штабе на месте происшествия, кадры которого показал телеканал "Россия 24" (ВГТРК).

По его словам "пока обнаружены четыре человека погибшими, пять человек пострадавших".

Он доложил главе государства, что сил и средств для поисковой операции достаточно, но заметил, что она осложняется угрозой обрушения здания.

При этом губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил, что остается неизвестной судьба 35 человек, в том числе семи детей. "Мы сейчас для себя выяснили, что в 24 квартирах были 50 человек. У нас есть пофамильный список. Мы сейчас оперируем цифрами (что остается неизвестной судьба) 35 человек", - сказал Дубровский на том же совещании.

МЧС РФ распространило список из восьми жильцов дома Магнитогорска, в котором прогремел взрыв газа, попросив их выйти на связь с МЧС. В этом списке жильцы дома: Кремлёв Дмитрий и Людмила, Ильмис Сагадатов, Людмила Шарифулина, Александр Игнатьев, Марина Васильевна, Виктор Воронцов и Анастасия Крамаренко.