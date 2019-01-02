Похороны жертв обрушения дома в Магнитогорске начнутся после судебно-медицинской экспертизы

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Погибшие при обрушении подъезда в жилом доме Магнитогорска будут похоронены после окончания судебно-медицинской экспертизы, которая будет длиться несколько дней, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе губернатора Челябинской области.

"Тела доставляются в судебный морг", - отметил собеседник агентства.

На данный момент неизвестной остается судьба еще 25 человек.

Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов панельного десятиэтажного жилого дома по улице Карла Маркса. По последним данным МЧС, в результате инцидента погибли 16 человек.