Из-под развалин дома в Магнитогорске извлекли 19 тел

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Тело девятнадцатого погибшего извлечено из-под завалов обрушившегося после взрыва газа подъезда дома в Магнитогорске, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"Тело женщины извлекли", - сказали в пресс-службе.

Таким образом, число погибших в результате ЧП увеличилось до 19 человек.

Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов панельного десятиэтажного жилого дома по улице Карла Маркса. Судьбу более 20 человек устанавливают.