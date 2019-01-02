У обрушившегося дома в Магнитогорске осталась дежурить одна скорая

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Возле поврежденного в результате взрыва газа в Магнитогорске дома осталась дежурить одна бригада скорой помощи, говорится в сообщении пресс-службы губернатора Челябинской области.

"При необходимости в любой момент оперативно прибудут дополнительные бригады", - отмечается в сообщении.

Как сообщил агентству "Интерфакс" пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин, на данный момент также нет проблем с лекарствами.

"В сети появились фейковые сообщения, что нужны лекарства. Все есть в полном достатке, призывы нести лекарства в пункт работы с гражданами неуместны", - отметил он.

Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов панельного десятиэтажного жилого дома по улице Карла Маркса. По последним данным, погибли 16 человек. Судьба 25 человек до сих пор неизвестна.