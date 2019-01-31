Армения купила у России четыре истребителя Су-30СМ

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Россия поставит по контракту Армении четыре многоцелевых истребителя Су-30СМ, сообщила в четверг газета "Коммерсант".

"Для реализации сделки с союзником по ОДКБ российские переговорщики сделали серьезные уступки: не только выделили кредит, но и продали самолеты по внутрироссийским, а не экспортным ценам", - отмечает издание.

По условиям контракта Армения получит четыре новых Су-30СМ в 2020 году, ссылается "Коммерсант" на топ-менеджера одного из предприятий авиационной промышленности.

"Сделка проходит по линии ОДКБ. Несмотря на то, что контракт считается коммерческим и закупка осуществляется в счет кредитных средств, выданных российской стороной, стоимость каждой машины для ВВС Армении составит столько же, сколько они стоят для вооруженных сил РФ", - сказал собеседник газеты.

О том, что Россия и Армения заключили контракт на поставку российских истребителей Су-30СМ, сообщил "Интерфаксу" ранее в четверг военно-дипломатический источник.

"Армения получит партию Су-30СМ", - сказал собеседник агентства, не став уточнять срок поставки и количество самолетов.

В ФСВТС России "Интерфаксу" не стали комментировать эту информацию.

В Минобороны Армении заявили, что рассчитывают на получение Су-30СМ.

"В этом направлении мы работаем", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

В начале декабря министр обороны Армении Давид Тоноян заявил о заинтересованности Еревана в скорейшем приобретении российских Су-30СМ.

"Мы стараемся, чтобы это было очень быстро. Сколько (истребителей будет закуплено, - "ИФ"), я вам сейчас сказать не могу", - сказал Д.Тоноян журналистам.

Сверхманевренный многоцелевой истребитель Су-30СМ (серийный модернизированный) - один из самых современных боевых самолётов Вооруженных сил России. Он предназначен для решения следующих задач: уничтожение воздушных целей днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях при применении активных и пассивных помех; уничтожение наземных и надводных целей в сложной помеховой обстановке при отсутствии поддержки наземных систем наведения и управления.

Двухместный Су-30СМ создан по техническому заданию Воздушно-космических сил РФ на базе самолётов Су-30МК, серийно выпускаемых корпорацией "Иркут" для иностранных заказчиков. Самолёт модернизирован в части систем радиолокации, радиосвязи, государственного опознавания, состава вооружения, катапультного кресла и ряда обеспечивающих систем. Разработчик самолета - "ОКБ Сухого".

ПАО "Корпорация "Иркут" определено головным исполнителем государственного оборонного заказа на самолеты Су-30СМ.

Армения - союзник России по ОДКБ. В Армении действует российская военная база.

Как сообщалось, Москва предоставляла Еревану государственный кредит на покупку российского вооружения и техники.