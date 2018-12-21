ОСК в 2018 году впервые за пять лет выполнит гособоронзаказ на 100%

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Военно-морской флот по итогам 2018 года получит 11 кораблей, сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

"Из ремонта выйдет 4 военных корабля, что тоже является очень хорошим результатом. Итого у нас будет 11 кораблей и судов, переданных Военно-морскому флоту в рамках выполнения гособоронзаказа в 2018 году", - сказал Рахманов в интервью телеканалу "Россия 24".

"25 декабря мы поднимаем флаг на корвете "Громкий" на Дальнем Востоке, и, надеюсь, что через несколько дней после этого события флоту будет передан тральщик "Антонов" производства Средне-Невского завода",- отметил президент ОСК.

Он заявил, что передача кораблей в последнюю неделю декабря позволит корпорации выполнить ГОЗ на 100% впервые за 5 лет.