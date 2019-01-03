Власти Магнитогорска заявили о планах разделить пострадавший при взрыве дом на два здания

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Пострадавший в результате взрыва бытового газа дом в Магнитогорске планируется сохранить, разделив на два отдельно стоящих дома, сообщил агентству "Интерфакс" начальник городского управления архитектуры и гражданского строительства Илья Рассоха в четверг.

"Предварительно получены выводы экспертов о том, что дом возможен для дальнейшего проживания. Он состоит из нескольких секций, соединяющихся температурными швами, поэтому его можно разделить на отдельные здания. Предварительно есть решение убрать уцелевшую стену обрушившегося подъезда и сохранить два отдельно стоящих дома", - сказал Рассоха.

Он пояснил, что пострадавший подъезд находился над аркой, соединявшей блоксекции дома в одно целое здание.

По информации руководителя управления, окончательное заключение экспертов по состоянию дома ожидается на текущей неделе.

Присутствующий на месте трагедии корреспондент агентства "Интерфакс" сообщает, что некоторые жители, приходящие ежедневно в штаб по работе с населением на прием к губернатору Челябинской области Борису Дубровскому, жалуются, что боятся оставаться жить в этом доме и просят, чтобы их пересилили.

Ранее со ссылкой на мэрию Магнитогорска сообщалось, что часть подъездов дома, частично поврежденного в результате взрыва газа, пригодны для проживания. Жителям трех соседних с обрушившимся подъездов дома пока не разрешили вернуться домой, два раза в день на полчаса их пускают забрать нужные вещи.