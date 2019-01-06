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Строительство новой базы ПВО в Арктике будет завершено в ближайшее время

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - В якутском поселке Тикси в 2019 году будет размещен гарнизон соединения ВВС и ПВО Северного флота, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе флота.

"В 2019 году в якутском посёлке Тикси на побережье одноименной бухты моря Лаптевых будет образован военный городок Северного флота. В настоящее время там завершается первый этап строительства военной инфраструктуры, активная фаза которого началась в августе 2018 года", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, модульно-блочный городок возводится для проживания военнослужащих соединения ВВС и ПВО Северного флота.

Среди прочего для военных соорудят общежитие, административный корпус, дизельную электростанцию, хранилище воды и топлива и другие объекты.

В ноябре прошлого года командующий Северным флотом Николай Евменов сообщил, что в 2018 году в составе флота сформируют новую дивизию ПВО. Ее соединения развернут на Архипелаге Новая Земля, а также в поселках Диксон и Тикси, отметил командующий.

Северный флот - межвидовое стратегическое объединение Вооруженных сил РФ, защищающее национальные интересы России как в Арктике, так и в других районах Мирового океана. На вооружении Северного флота, в частности, - атомные подлодки, тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" и тяжелый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий".

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Теги: Россия, Арктика, ПВО
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