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Комплексы "Бал" после учений в Крыму вернули на базу

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Дивизионы противокорабельного ракетного комплекса (ПКРК) "Бал" Черноморского флота завершили плановые учения в Крыму, сообщил официальный представитель Черноморского флота Алексей Рулев.

"Экипажи стартовых батарей выполнили мероприятия по смене боевого порядка и местоположения в позиционных районах Крымского полуострова после завершения учения по обнаружению надводных целей", - сказал Рулев.

В ходе учения ракетчики отработали элементы по тактической, технической и специальной подготовке. Целью учения было совершенствование навыков военнослужащих при выполнении задач по обнаружению надводных целей, выдаче целеуказаний и подготовке комплексов к нанесению ракетных ударов в различных условиях обстановки.

Расчёты боевой техники выполнили выдвижение в пункт базирования из назначенных районов в соответствии с действующими временными нормативами.

Всего к плановым мероприятиям боевой подготовки было привлечено порядка 30 единиц военной и специальной техники и около 100 военнослужащих из расчёта ПКРК "Бал" Черноморского флота.

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