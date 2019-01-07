Российский сторожевик "Пытливый" взял на контроль действия корабля США в Черном море

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Сторожевой корабль Черноморского флота России "Пытливый" выполняет комплекс мероприятий по контролю за действиями десантного транспорт-дока (дтд) ВМС США "Форт Макгенри", сообщает в понедельник Минобороны РФ.

В министерстве напомнили, что корабль ВМС США находится в акватории Черного моря с 21:00 по Москве 6 января 2019 года. "По состоянию на 9:30 по Москве дтд "Форт Макгенри" зашел в румынский порт "Констанца", - сказали в военном ведомстве.

Как сообщалось, корабль, на борту которого около 500 американских морпехов, имеет доковую камеру для пяти транспортных катеров на воздушной подушке, предназначенных для высадки морской пехоты и боевой техники.

Его водоизмещение составляет 16,1 тыс. тонн, длина - 190 метров. Корабль оснащен зенитной артиллерией и ракетным оружием.

"Форт-Макгенри" входит в состав ударной амфибийно-десантной группы ВМС США, остальные корабли которой в настоящее время находятся в Восточном Средиземноморье, в том числе флагман группы авианесущий универсальный десантный корабль "Кирсардж" (USS "Kearsarge" (LHD 3)) и десантный транспорт-док "Арлингтон" (USS Arlington (LPD 24)).

Группа вошла в акваторию Средиземного моря еще 31 декабря прошлого года.

После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.

В соответствии с Конвенцией Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.

Как сообщалось, после произошедшего 25 ноября инцидента в Керченском проливе в декабре минувшего года в черноморскую акваторию заходил разведывательный корабль британского Королевского ВМФ "Эко" (HMS Echo). В ходе пребывания в Черном море он посетил с визитом Одессу, румынский порт Констанца, а также Батуми и Стамбул.