Что произошло за день: понедельник, 7 января

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Сторожевой корабль ЧФ РФ "Пытливый" взял под контроль действия десантного транспорт-дока ВМС США "Форт Макгенри", находящегося в Черном море. Американский корабль, пройдя пролив Босфор, вошел в его акваторию накануне в девять вечера.

- В Магнитогорске простились со всеми погибшими при частичном обрушении дома. Люди перечислили уже более 23 млн рублей для пострадавших в этой трагедии, сообщил сайт города. Между тем, глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала, что состояние спасенного из-под завалов младенца, существенно улучшилось.

- Британские СМИ выяснили, что происходит с Сергеем Скрипалем и его дочерью после нападения в Солсбери. Журналисты опросили экспертов, которые предположили, что они, вероятно, находятся на юге Великобритании, хорошо защищены и могут жить нормальной жизнью.

- Президент Украины Петр Порошенко призвал православные церкви мира признать новую украинскую. На Рождество свиток томоса об ее автокефалии принесли на службу в Софийский собор в Киеве, однако его вернут на время в Стамбул на доподпись.

- В Японии ввели налог на выезд из страны. Пошлиной в размере 1000 иен (627 рублей) будет облагаться каждый человека, покидающий Японию самолетом или кораблем. Это коснется и граждан страны, и иностранцев.

- Президент США Дональд Трамп запланировал построить стену на границе с Мексикой из стали, а не из бетона. Как он отметил в соцсетях, так будет надежнее и менее заметно.

- Шесть человек погибли при крушении грузового судна в Черном море у берегов Турции. Еще семерых человек, находившихся на борту, удалось спасти. Экипаж судна состоял из 13 человек, корабль шел из порта Азова в турецкий Самсун. Посол Украины в Турции сообщил, что четверо из шести погибших украинцы. В свою очередь в посольстве РФ в Анкаре сказали, что россиян не было на судне.

- Эксперты ВАДА снова посетят Московскую антидопинговую лабораторию. Как сообщил министр спорта Павел Колобков, это произойдет 9 января.

- В Лос-Анджелесе состоялась 76-я церемония вручения наград премии "Золотой глобус". В частности, биографический фильм о группе Queen "Богемская рапсодия" завоевал премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм - драма". Рами Малек, сыгравший в картине лидера Queen Фредди Меркьюри, получил "Глобус" за лучшую роль в драматическом фильме.