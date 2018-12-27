Генпрокуратура заявила о заниженных данных Росстата о долгах по зарплате в РФ

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Предоставленные Росстатом данные о суммарной задолженности по зарплате в России в 3 млрд руб. перед работниками не отражают реальное положение дел в стране, заявили в Генпрокуратуре России.

"Согласно данным Росстата на 1 декабря этого года, по сведениям организаций-респондентов, просроченная задолженность по заработной плате составила 3,07 млрд рублей перед 45,6 тыс. человек. Однако размер фактической просроченной задолженности значительно превышает данные Росстата", - сказал официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной, отвечая на вопрос "Интерфакса" на видео-канале "Эфир" в четверг.

Он отметил, что во всех регионах страны прокуроры выявляют организации-респонденты, которые уклонялись от подачи в органы статистики сведений о просроченной задолженности по зарплате, а также работодателей, которые не подпадают под государственное статистическое наблюдение, но имеют задолженность по зарплате перед своими работниками.

"Так, только в Приволжском федеральном округе в первом полугодии прокуратурой выявлено 36 фактов непредставления организациями-респондентами сведений о задолженности по зарплате на 128 млн рублей. Кроме того, в этом же округе установлено 856 организаций, не подпадающих под государственное статистическое наблюдение, но имеющих задолженности по зарплате на общую сумму 1,4 млрд рублей", - сказал Куренной.

18 декабря Росстат сообщил, что просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 декабря 2018 года составила 3 млрд 70,4 млн рублей, снизившись за ноябрь на 139 млн рублей, или на 4,3%.

Просроченная задолженность по заработной плате из-за отсутствия у организаций собственных средств на 1 декабря 2018 года составила 3 млрд 37,4 млн рублей, по сравнению с 1 ноября 2018 года она снизилась на 143,1 млн рублей (на 4,5%).

Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней составила 33 млн рублей и увеличилась по сравнению с 1 ноября на 4,1 млн рублей (на 14,2%), в том числе задолженность из федерального бюджета составила 8,9 млн рублей и снизилась по сравнению с 1 ноября на 16,8 млн рублей (на 34,7%), бюджетов субъектов РФ - 18,5 млн рублей, увеличившись по сравнению с околонулевых значений на 1 ноября, местных бюджетов - 5,6 млн рублей (увеличение на 2,4 млн руб. или на 72,4%).

Задолженность по заработной плате на 1 декабря 2018 года имелась перед 45,6 тыс. человек, из них 46% - работники обрабатывающих производств; 17% - строительства; 7% - сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок; по 6% - транспорта и добычи полезных ископаемых.