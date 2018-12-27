В России

Генпрокуратура заявила о заниженных данных Росстата о долгах по зарплате в РФ

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Предоставленные Росстатом данные о суммарной задолженности по зарплате в России в 3 млрд руб. перед работниками не отражают реальное положение дел в стране, заявили в Генпрокуратуре России.

"Согласно данным Росстата на 1 декабря этого года, по сведениям организаций-респондентов, просроченная задолженность по заработной плате составила 3,07 млрд рублей перед 45,6 тыс. человек. Однако размер фактической просроченной задолженности значительно превышает данные Росстата", - сказал официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной, отвечая на вопрос "Интерфакса" на видео-канале "Эфир" в четверг.

Он отметил, что во всех регионах страны прокуроры выявляют организации-респонденты, которые уклонялись от подачи в органы статистики сведений о просроченной задолженности по зарплате, а также работодателей, которые не подпадают под государственное статистическое наблюдение, но имеют задолженность по зарплате перед своими работниками.

"Так, только в Приволжском федеральном округе в первом полугодии прокуратурой выявлено 36 фактов непредставления организациями-респондентами сведений о задолженности по зарплате на 128 млн рублей. Кроме того, в этом же округе установлено 856 организаций, не подпадающих под государственное статистическое наблюдение, но имеющих задолженности по зарплате на общую сумму 1,4 млрд рублей", - сказал Куренной.

18 декабря Росстат сообщил, что просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 декабря 2018 года составила 3 млрд 70,4 млн рублей, снизившись за ноябрь на 139 млн рублей, или на 4,3%.

Просроченная задолженность по заработной плате из-за отсутствия у организаций собственных средств на 1 декабря 2018 года составила 3 млрд 37,4 млн рублей, по сравнению с 1 ноября 2018 года она снизилась на 143,1 млн рублей (на 4,5%).

Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней составила 33 млн рублей и увеличилась по сравнению с 1 ноября на 4,1 млн рублей (на 14,2%), в том числе задолженность из федерального бюджета составила 8,9 млн рублей и снизилась по сравнению с 1 ноября на 16,8 млн рублей (на 34,7%), бюджетов субъектов РФ - 18,5 млн рублей, увеличившись по сравнению с околонулевых значений на 1 ноября, местных бюджетов - 5,6 млн рублей (увеличение на 2,4 млн руб. или на 72,4%).

Задолженность по заработной плате на 1 декабря 2018 года имелась перед 45,6 тыс. человек, из них 46% - работники обрабатывающих производств; 17% - строительства; 7% - сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок; по 6% - транспорта и добычи полезных ископаемых.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Генпрокуратура, Росстат

Новости по теме

В России
Склады "Красного и белого" по всей стране не откроют до завершения проверокСклады "Красного и белого" по всей стране не откроют до завершения проверок
Ранее в компании сообщали, что силовики не выявили на складах контрафакта, долгов у сети нетПодробнее
 Почти 31 миллиону россиян с 1 января проиндексируют пенсии на 7,05%Почти 31 миллиону россиян с 1 января проиндексируют пенсии на 7,05%
Средний размер выплат вырастет на тысячу рублейПодробнее
 Минтруд опроверг прогноз о скорых массовых увольнениях россиянМинтруд опроверг прогноз о скорых массовых увольнениях россиян
Ранее газета "Известия" сообщила, что около 230 тыс. жителей РФ могут лишиться работы в течение трех месяцевПодробнее
 Минстрой предупредил о возможном росте тарифов ЖКХ из-за электроэнергииМинстрой предупредил о возможном росте тарифов ЖКХ из-за электроэнергии
Вода и тепло могут подорожать из-за проекта Минэнерго о плате потребителей за неиспользуемый ими резерв электросетевой мощностиПодробнее
Обыски в сети "Красное и белое" не выявили контрафактного алкоголяОбыски в сети "Красное и белое" не выявили контрафактного алкоголя
В компании сказали, что магазины и склады заработали в штатном режимеПодробнее
 "Яндекс" перестал выдавать ссылку на официальную страницу мессенджера Telegram"Яндекс" перестал выдавать ссылку на официальную страницу мессенджера Telegram
В компании пояснили, что сайт мог исчезнуть из поисковой выдачи из-за попадания в реестр запрещенных Роскомнадзором страницПодробнее
 Работа сети "Красное и Белое" оказалась парализована из-за обысковРабота сети "Красное и Белое" оказалась парализована из-за обысков
Компанию проверяют на предмет торговли контрафактом и неуплаты налоговПодробнее
 Запущенные с космодрома "Восточный" спутники выведены на целевую орбитуЗапущенные с космодрома "Восточный" спутники выведены на целевую орбиту
Четвертый запуск с "Восточного" прошел успешноПодробнее
 СК проверит все уголовные дела, по которым были вынесены оправдательные приговоры в МосквеСК проверит все уголовные дела, по которым были вынесены оправдательные приговоры в Москве
Бастрыкин пояснил, что решение связано с неудовлетворительной оценкой следствия судьямиПодробнее
 Управделами президента РФ объяснило экономией закупку машин на 400 млн рублейУправделами президента РФ объяснило экономией закупку машин на 400 млн рублей
Дорогие европейские авто продадут и заменят корейскимиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 26 декабря6 фото
26 декабря
Фотохроника 26 декабря
Фотохроника 25 декабря6 фото
25 декабря
Фотохроника 25 декабря
Лучшие фото недели10 фото
21 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииМинтруд опроверг сообщения о массовых увольнениях россиян в ближайшие месяцыЭкономикаЦБ аннулировал лицензии форекс-дилеров "Форекс клуб", "Альпари форекс" и "Телетрейд"В РоссииМинстрой предупредил о возможном росте тарифов ЖКХ из-за электроэнергииВ РоссииОбыски в сети "Красное и белое" не выявили контрафактного алкоголяВ России"Яндекс" перестал выдавать ссылку на официальную страницу мессенджера TelegramВ миреТрамп посетил Ирак с необъявленным визитом

Глава РУСАДА рассказал Путину о возможности отстранения российских спортсменов

"Мы находимся у края пропасти", - написал он президенту в связи непредоставлением доступа экспертов ВАДА к данным московской лаборатории Подробнее

Израиль собрался разрешить экспорт медицинской марихуаны

Трубы слишком большого диаметра

Трубы слишком большого диаметраИтоги года у производителей труб Подробнее

Склады "Красного и белого" по всей стране не откроют до завершения проверок

Склады "Красного и белого" по всей стране не откроют до завершения проверокРанее в компании сообщали, что силовики не выявили на складах контрафакта, долгов у сети нет Подробнее

Международные резервы РФ с 14 по 21 декабря выросли на $1,1 млрд

Стороны конфликта в Донбассе договорились о новогоднем перемирии

Собор Святого Стефана в Вене эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Маршрутка столкнулась с поездом под Петербургом

Турция с 1 января введет для туристов налог на безопасность

Безвизовый въезд в Россию для гостей ЧМ-2018 закроется 31 декабря

Генпрокуратура заявила о заниженных данных Росстата о долгах по зарплате в РФ

Почти 31 миллиону россиян с 1 января проиндексируют пенсии на 7,05%

Почти 31 миллиону россиян с 1 января проиндексируют пенсии на 7,05%Средний размер выплат вырастет на тысячу рублей Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');