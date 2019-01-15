Россия поставила в Лаос четыре учебно-боевых самолета Як-130

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Лаос купил у РФ четыре учебно-боевых самолета Як-130, техника уже поставлена и полностью оплачена, сообщили в Минобороны РФ.

"В рамках контракта, подписанного в 2017 году, Вьентьяну на коммерческой основе поставлено четыре учебно-боевых самолета Як-130. Самолеты оплачены в полном объеме",- заявили во вторник в военном ведомстве.

В Минобороны РФ отметили, что в Лаос также поставляется бронетанковая и легкобронированная техника, другие виды вооружения.

10 января российский информированный источник сообщил "Интерфаксу" о поставке Лаосу нескольких Як-130. В ФСВТС России эту информацию не прокомментировали.