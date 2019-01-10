В России

"Яндекс" удалил из поисковика почти 30 тыс. ссылок на пиратский контент

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Реестр, созданный в рамках меморандума о совместной борьбе с пиратством между правообладателями, "Яндексом" и другими интернет-компаниями, содержит уже почти 30 тысяч ссылок; из поисковой выдачи они удаляются автоматически.

"В среднем ежедневно правообладатели заявляют о 200-300 фактах нарушения их прав. Общее количество внесенных в реестр ссылок на страницы, содержащие пиратский контент, приближается к 30 тысячам", - сообщил "Интерфаксу" президент Медиа-коммуникационного союза (МКС) Михаил Демин.

МКС по соглашению сторон, подписавших "антипиратский" меморандум, является держателем реестра, ссылки из которого исключаются интернет-компаниями, в частности "Яндексом", из своей поисковой выдачи.

В РоссииНачалось создание реестра пиратских ссылок по соглашению правообладателей и "Яндекса"Началось создание реестра пиратских ссылок по соглашению правообладателей и "Яндекса"Читать подробнее

"Работа по созданию программного решения реестра ведется по плану и будет завершена в отведенный срок",- заверил Демин.

В пресс-службе "Яндекса" сообщили "Интерфаксу", что присутствующие в реестре ссылки удаляются из выдачи поисковой машины.

"Попадающие в реестр ссылки удаляются из поисковой выдачи автоматически", - сказали в "Яндексе".

Там отметили, что "механизм, предусмотренный Меморандумом, является эффективным". "Как и раньше, мы считаем необходимым, чтобы следующим этапом стало закрепление принципов Меморандума в законодательстве", - подчеркнули в "Яндексе".

В пресс-службе Rambler Group напомнили, что "Рамблер не является оператором поисковой системы".

"Мы используем поисковые технологии компании "Яндекс", которая, в соответствии с законодательством, и несет ответственность за выдачу сведений", - сообщили в пресс-службе компании на запрос "Интерфакса".

Между тем, в пресс-службе Mail.ru Group отказались от комментариев.

Меморандум о совместной борьбе с пиратством был заключен между правообладателями и компаниями "Яндекс", Mail.ru Group и Rambler 1 ноября 2018 года на фоне судебного разбирательства телеканалов, принадлежащих холдингу "Газпром-медиа", и "Яндексом" из-за ссылок на пиратский контент в сервисе "Яндекс.Видео". В соответствии с меморандумом в течение трех недель должен был быть создан реестр указателей страниц сайтов в интернете с пиратским контентом. Администраторы интернет-сервисов в течение шести часов должны исключать эти ссылки из поисковой выдачи в РФ.

16 ноября в "Яндексе" сообщили о начале работы в рамках "антипиратского" меморандума.

В начале декабря Мосгорсуд прекратил производство по искам телеканалов "Супер", ТВ3, ТНТ и 2x2 (принадлежат "Газпром-медиа") к компании "Яндекс" в связи с подписанием сторонами мирового соглашения, в рамках которого "Яндекс" обязуется исполнять условия меморандума.

Согласно меморандуму, платформа, где будут размещены ссылки на пиратский контент, должна быть разработана в течение трех месяцев с даты его подписания, в настоящее время реестр представляет собой таблицу.

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Теги: Яндекс

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