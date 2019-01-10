Роскомнадзор выявил на сайте "Би-би-си" ссылки на идеологов терроризма

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Роскомнадзор выявил на сайте "Би-Би-Си" материалы, которые по результатам экспертизы могут быть признаны нарушающими антиэкстремисткое законодательство.

Согласно сообщению ведомства, поступившему в "Интерфакс" в четверг, в отношении интернет-ресурсов Би-Би-Си (в том числе https://www.bbc.com/russian) проводится проверка контента на предмет соблюдения требований российского законодательства.

"В настоящий момент выявлены материалы, транслирующие идеологические установки международных террористических организаций (цитаты террориста Аль-Багдади)", - говорится в сообщении Роскомнадзора. Аль-Багдади является главой запрещенной в России группировки ИГ.

"Проводится экспертиза на предмет соответствия данных материалов нормам российского антиэкстремистского законодательства", - отмечается в сообщении.

Роскомнадзор сообщил, что проведет проверку соблюдения вещателем телеканала "BBC World News" в России требований в сфере радиовещания, в частности, о прямом или косвенном контроле со стороны иностранных организаций. "В период с 14 по 31 января 2019 года будет проведена проверка соблюдения ООО "Бритиш телевижн" лицензионных и обязательных требований в сфере телерадиовещания", - говорится в сообщении ведомства.

В сообщении говорится, что 9 января ООО "Бритиш телевижн" - вещателю телеканала "BBC World News" в РФ - был направлен запрос о предоставлении документов, подтверждающих соблюдение требований закона о СМИ об ограничении прямого или косвенного контроля российских СМИ со стороны иностранных организаций. "Срок предоставления сведений - 16 января 2019 года", - уточнил в Роскомнадзоре.

Обмен проверками

В декабре 2018 года стало известно, что британский регулятор Ofcom может принять меры против телеканала RT, вплоть до штрафа в 250 тысяч фунтов стерлингов или отзыва лицензии.

Как сообщало агентство Bloomberg, Ofcom решил, что телеканал RT пренебрегал правилами беспристрастности: по данным медиарегулятора, телеканал нарушал эти правила семь раз за шесть недель весной 2018 года. Регулятор обнаружил нарушения принципа беспристрастности в передачах, которые телеканал транслировал с 17 марта по 26 апреля. Медиарегулятор отмечает, что передачи транслировались "после событий с отравлением" экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери 4 марта.

По данным Associated Press, нарушения обнаружены в передачах, "в основном посвященных отравлению Скрипалей и конфликту в Сирии".

В свою очередь в пресс-службе телеканала заявили, что "регулятор не уделил должного внимания правам как самого телеканала RT, так и его зрителей". "Сейчас мы изучаем выводы, которые представил регулятор, и примем решение о дальнейших шагах в ближайшее время", - говорилось в сообщении на сайте RT. По мнению телеканала, Ofcom не до конца учёл аргументы, приведённые RT в ходе расследования. Там добавили, что крайне разочарованы выводами британского регулятора, "большая часть которых проводилась по инициативе самого регулятора, а не зрителей".

Позднее Роскомнадзор сообщил, что в ответ на вынесение Ofcom решения о нарушении RT правил вещания проверит канал BBC World News, а также ресурсов канала в интернете.

21 декабря 2018 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проверка Роскомнадзором канала ВВС World News - ответная реакция на действия Лондона в отношении телеканала RT. По его словам, у различных российских ведомств возникали вопросы к корпорации "Би-би-си" в связи с освещением ею событий, связанных с Российской Федерацией, в частности, операцией Вооруженных сил РФ в Сирии.