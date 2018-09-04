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В мире Убийство российских журналистов в ЦАР

Сотрудники СКР допросили водителя убитых в ЦАР российских журналистов

Российские следователи в Африке поучаствовали в следственных действиях и ознакомились с материалами дела

Сотрудники СКР допросили водителя убитых в ЦАР российских журналистов
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Российские следователи, командированные в Центральноафриканскую Республику (ЦАР) в связи с убийством в этой стране трех журналистов из РФ, поучаствовали в следственных действиях и ознакомились с материалами дела, сообщила официальный представитель СК России (СКР) Светлана Петренко.

По ее словам, российским следователям предоставлена возможность ознакомиться с материалами расследования по факту убийства Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.

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"С участием сотрудников СКР дополнительно осмотрен автомобиль, на котором они передвигались, повторно допрошен водитель данного автомобиля, осмотрены вещественные доказательства", - сказала Петренко "Интерфаксу".

В результате командировки, по ее словам, с правоохранительными органами ЦАР "достигнута договоренность о передаче уголовного дела для дальнейшего расследования на вышестоящий уровень".

30 июля Центральноафриканской Республике в результате нападения неизвестных были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Она приехали в Африку для съемок фильма о частных военных компаниях для "Центра управления расследованиями", основанного Михаилом Ходорковским.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве по факту гибели российской съемочной группы.

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Теги: ЦАР, Орхан Джемаль, Александр Расторгуев, Кирилл Радченко

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