Сотрудники СКР допросили водителя убитых в ЦАР российских журналистов

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Российские следователи, командированные в Центральноафриканскую Республику (ЦАР) в связи с убийством в этой стране трех журналистов из РФ, поучаствовали в следственных действиях и ознакомились с материалами дела, сообщила официальный представитель СК России (СКР) Светлана Петренко.

По ее словам, российским следователям предоставлена возможность ознакомиться с материалами расследования по факту убийства Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.

"С участием сотрудников СКР дополнительно осмотрен автомобиль, на котором они передвигались, повторно допрошен водитель данного автомобиля, осмотрены вещественные доказательства", - сказала Петренко "Интерфаксу".

В результате командировки, по ее словам, с правоохранительными органами ЦАР "достигнута договоренность о передаче уголовного дела для дальнейшего расследования на вышестоящий уровень".

30 июля Центральноафриканской Республике в результате нападения неизвестных были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Она приехали в Африку для съемок фильма о частных военных компаниях для "Центра управления расследованиями", основанного Михаилом Ходорковским.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве по факту гибели российской съемочной группы.