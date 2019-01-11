С начала года в России резко подорожала мука

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Цены на муку в России в начале года ощутимо пошли вверх, это стало реакцией на существенное подорожание зерна, которое произошло в начале декабря прошлого года, считают в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

"Рост оказался серьезным: за период с 27 декабря 2018 года по 11 января этого года цена, к примеру, на муку высшего сорта повысилась сразу на 500 рублей и достигла 19 500 рублей за тонну с НДС", - сообщил "Интерфаксу" генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько.

По его словам, между ростом цен на зерно и следующим за ним подорожанием муки всегда есть временной лаг. "Раньше он достигал полутора месяцев, сейчас, как правило, ограничивается неделями, это зависит от многих факторов", - сказал он, добавив, что цены на муку "долго держались".

Отвечая на вопрос о том, в какой степени подорожание муки повлияет на цены на хлеб, Рылько заявил, что этот процесс "может сказаться" на ценах, но не будет иметь решающего значения. "Доля пшеницы в хлебобулочных изделиях невысока - не более 20%, на цены в большей степени влияют другие факторы", - сказал он. В частности, добавил Рылько, речь идет о повышении НДС.

Хлеб и хлебобулочные изделия облагаются льготным НДС в размере 10%, но влияние на цены может оказать рост НДС в других сферах, которые задействованы при производстве этой продукции, отметил он.