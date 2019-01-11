Москва призвала Японию признать российский суверенитет над Курилами

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В МИД РФ в преддверии визита в Москву главы МИД Японии Таро Коно призвали Токио в полном объеме признать итоги Второй мировой войны, включая суверенитет нашей страны над южными Курильскими островами.

"Ключевым условием для поиска вариантов решения проблемы мирного договора должно стать признание Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет нашей страны над южными Курильскими островами. Необходимо вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень подлинного доверия и партнерства, укрепить взаимопонимание между народами России и Японии", - говорится в комментарии МИД РФ в связи с визитом в Москву Министра иностранных дел Японии Таро Коно.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что 14 января главы МИД РФ и Японии проведут переговоры в Москве, эта встреча станет первым раундом двусторонних консультаций по мирному договору.

9 января посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки был приглашен в МИД России, и замглавы МИД РФ Игорь Моргулов заявил ему, что в Москве обратили внимание на прозвучавшие в последнее время высказывания японского руководства по проблематике мирного договора с Россией, в частности, о необходимости "добиться понимания" жителей южных Курил по вопросу о "переходе территориальной принадлежности островов к Японии", а также об "отказе от требования выплаты Россией компенсаций" в пользу Японии и бывших японских жителей за "послевоенную оккупацию островов". Кроме того, объявляется, что именно в 2019 году наступит "поворотный момент" в вопросе о мирном договоре.

В сообщении МИД РФ отмечается, что "в данном контексте была акцентирована неизменность принципиальной позиции России о том, что решение проблемы мирного договора возможно в условиях создания качественно новой атмосферы в российско-японских отношениях, должно быть поддержано народами обеих стран и основываться на безусловном признании Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет Российской Федерации над южными Курильскими островами".

10 января в Госдуму был внесен законопроект, де-факто налагающий вето на подготовку правовых актов по отторжению Курильских островов от России.